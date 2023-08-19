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Кевин Дюрант был замечен курящим в VIP-зоне на концерте рэпера Дрейка

Кевин Дюрант был замечен курящим в VIP-зоне на концерте рэпера Дрейка
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Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант был замечен курящим на концерте популярного рэпера Дрейка, сообщает TMZ.

По информации источника, 34-летний Дюрант, находившийся в VIP-зоне во время концерта канадского исполнителя, курил сигарету.

Некоторые болельщики в Сети начали обсуждать, что, возможно, в руках звезды Национальной баскетбольной ассоциации была сигарета, наполненная не табаком, а марихуаной.

Напомним, Кевина Дюранта обменяли в «Финикс» из «Бруклин Нетс» в феврале этого года. В «Санз» в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации в среднем за матч Кевин набирал 27,7 очка, совершал 7,7 подбора и отдавал 4,7 передачи.

Ранее Дюрант признался, что поддерживает легализацию марихуаны.

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