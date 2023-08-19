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Ингрэм: Остин Ривз всегда будет любим в баскетболе

Ингрэм: Остин Ривз всегда будет любим в баскетболе
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Звёздный лёгкий форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» американец Брэндон Ингрэм, ранее выступавший за «Лос-Анджелес Лейкерс», высказался о защитнике команды соотечественнике Остине Ривзе.

«Я наблюдал за ним. Кое-что я заметил: он постоянен в том, как играет, и он не делает ничего выходящего за рамки его игры. Он по-настоящему вдумчиво подходит к защите, будь то игра перед мячом, отсечение игрока спиной при борьбе за отскок… Что бы он ни делал, у него это получается.

Его всегда будут любить. Он всё делает правильно, любой человек из баскетбола, тот, кто понимает, очень любит Остина», — приводит слова Ингрэма издание Los Angeles Times.

Ранее в интервью Ривз рассказал, кто из игроков «Лейкерс» оказал на него наибольшее влияние.

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