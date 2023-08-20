Яннис Адетокунбо посетил чемпионский матч Лионеля Месси

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо посетил финальный матч североамериканского клубного турнира под названием Кубок лиг, в котором встретились новая команда Лионеля Месси «Интер Майами» и «Нэшвилл».
Командам не удалось выявить победителя в основное время, и судьба матча, закончившегося в основное время со счётом 1:1, решалась в серии пенальти, в которой победу со счётом 10:9 праздновал «Интер Майами».
Яннис Адетокунбо не только приветствовал зрителей, собравшихся на арене «ГЕОДИС Парк» в Нэшвилле, но и поучаствовал в предматчевом шоу, показав футболистам удачный пример реализации пенальти.
В минувшем плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» Янниса не смог преодолеть первый раунд, уступив будущим победителям Восточной конференции «Майами Хит». Яннис выигрывал НБА в 2021 году, а также был признан MVP финала.
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