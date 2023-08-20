Бывший игрок НБА Джо Джонсон стал автором победного попадания в матче BIG3

42-летний американский баскетболист Джо Джонсон, игравший на позиции форварда в составе «Бостон Селтикс», «Атланты Хоукс» и ряда других команд, порадовал зрителей участием в матче лиги BIG3, учреждённой рэпером и актёром Ice Cube и бизнесменом Джеффом Квартинецем.

В матче, проходившем в формате 3х3, Джонсон заработал 24 очка, 20 из которых во второй половине встречи, а также оформил победный для своей команды бросок. Вместе с ним в команде «Триплетс» выступали Джереми Парго, Ларри Сандерс и другие. В команде соперников выступали Майк Тейлор и Джонатон Симмонс.

BIG3 была организована в 2017 году, в чемпионате участвует восемь команд. В числе звёздных игроков лиги бывшие игроки НБА Аллен Айверсон, Гэри Пэйтон, Джермейн О'Нил и другие.