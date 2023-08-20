Бывший игрок НБА Джо Джонсон стал автором победного попадания в матче BIG3
Поделиться
42-летний американский баскетболист Джо Джонсон, игравший на позиции форварда в составе «Бостон Селтикс», «Атланты Хоукс» и ряда других команд, порадовал зрителей участием в матче лиги BIG3, учреждённой рэпером и актёром Ice Cube и бизнесменом Джеффом Квартинецем.
В матче, проходившем в формате 3х3, Джонсон заработал 24 очка, 20 из которых во второй половине встречи, а также оформил победный для своей команды бросок. Вместе с ним в команде «Триплетс» выступали Джереми Парго, Ларри Сандерс и другие. В команде соперников выступали Майк Тейлор и Джонатон Симмонс.
BIG3 была организована в 2017 году, в чемпионате участвует восемь команд. В числе звёздных игроков лиги бывшие игроки НБА Аллен Айверсон, Гэри Пэйтон, Джермейн О'Нил и другие.
Комментарии
- 20 августа 2023
-
12:51
-
11:52
-
11:48
-
11:10
-
09:55
-
07:36
-
07:08
-
06:20
-
05:48
-
05:07
-
04:55
-
02:39
-
00:42
- 19 августа 2023
-
23:58
-
23:23
-
22:14
-
20:55
-
19:47
-
18:25
-
18:01
-
16:58
-
16:12
-
15:46
-
15:05
-
14:52
-
14:31
-
13:37
-
13:21
-
12:17
-
12:05
-
11:14
-
10:57
-
10:08
-
10:02
-
09:52
Партнерский контент