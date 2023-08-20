Звёздный форвард, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум поделился фотографией своей новой татуировки. На ней изображены его фирменные кроссовки Jordan 1 собственного бренда.
У Тейтума на спине есть уже много татуировок, которые посвящены его матери, сыну Джейсону Тейтуму-младшему и его пути в НБА. Последняя из татуировок – ещё один символ этого пути в баскетбольную лигу.
Джейсон Тейтум сделал татуировку с фирменными Джорданами
Фото: https://twitter.com/ClutchPoints
Фирменные кроссовки Тейтума вышли во время сезона-2022-2023, который стал для игрока самым успешным в карьере. В среднем он набирал 30,1 очка (и стал первым игроком в истории «Бостона», который набирал в среднем 30 очков и более по итогам сезона), делал 8,8 подбора и 4,6 передачи в своих 74 играх.
25-летний Тейтум выступает за «Бостон Селтикс» с 2017 года.
- 20 августа 2023
-
14:44
-
14:08
-
14:04
-
13:51
-
12:51
-
11:52
-
11:48
-
11:10
-
09:55
-
07:36
-
07:08
-
06:20
-
05:48
-
05:07
-
04:55
-
02:39
-
00:42
- 19 августа 2023
-
23:58
-
23:23
-
22:14
-
20:55
-
19:47
-
18:25
-
18:01
-
16:58
-
16:12
-
15:46
-
15:05
-
14:52
-
14:31
-
13:37
-
13:21
-
12:17
-
12:05
-
11:14