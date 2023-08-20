Звёздный форвард, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум поделился фотографией своей новой татуировки. На ней изображены его фирменные кроссовки Jordan 1 собственного бренда.

У Тейтума на спине есть уже много татуировок, которые посвящены его матери, сыну Джейсону Тейтуму-младшему и его пути в НБА. Последняя из татуировок – ещё один символ этого пути в баскетбольную лигу.

Джейсон Тейтум сделал татуировку с фирменными Джорданами Фото: https://twitter.com/ClutchPoints

Фирменные кроссовки Тейтума вышли во время сезона-2022-2023, который стал для игрока самым успешным в карьере. В среднем он набирал 30,1 очка (и стал первым игроком в истории «Бостона», который набирал в среднем 30 очков и более по итогам сезона), делал 8,8 подбора и 4,6 передачи в своих 74 играх.

25-летний Тейтум выступает за «Бостон Селтикс» с 2017 года.