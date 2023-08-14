«Это как новая возможность». Джейсон Тейтум высказался о предстоящем сезоне в НБА

Звёздный форвард, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум высказался по поводу предстоящего сезона в НБА.

«Новый сезон — я всегда рад этому. Это как новая возможность. Мне не терпится увидеть, что мы можем сделать, и до начала сезона еще пара месяцев, так что я пока еще немного наслаждаюсь летом, но уже почти наступило это время, когда нужно работать», — приводит слова Тейтума Boston Globe.

Тейтум в скором времени может подписать пятилетний контракт на общую сумму в $ 338 млн, что на данный момент стало бы новым рекордом лиги.

Джейсон Тейтум играючи поставил блок-шот собственному сыну:

Напомним, недавно стало известно, что «Селтикс» продлили контракт с Джейленом Брауном, который заключил соглашение на пять лет на общую сумму в $ 304 млн. Сейчас это самый крупный контракт в истории НБА.

Тейтум выступает за «Бостон» с 2017 года. Он четырежды был участником Матча всех звёзд. В 2022 году Джейсон дошёл с «Селтикс» до финала НБА, где они проиграли «Голден Стэйт Уорриорз» — 2-4.