Энтони Эдвардс назвал свой топ-5 игроков в истории НБА
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Американский баскетболист Энтони Эдвардс, выступающий за «Миннесоту Тимбервулвз», поделился своим списком лучших игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«MJ [Майкл Джордан], Коби [Брайант], Шакил О'Нил. Это первая тройка. Аллен Айверсон и, по мне, конечно же, Кевин Дюрант», — приводит слова Эдвардса Fadeaway World.
Все игроки, кроме Аллена Айверсона, названные Эдвардсом, становились чемпионами НБА. Лучшим достижением для Эдвардса является первый раунд плей-офф НБА в 2022 и 2023 годах. В регулярном сезоне-2022/2023 Эдвардс провёл 79 игр, в которых в среднем набирал 24,6 очка, совершал 4,4 передачи и 5,8 подбора. Последний сезон считается лучшим по индивидуальной статистике в карьере Энтони Эдвардса.
Штраф для Эдвардса от НБА:
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