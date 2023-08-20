Энтони Эдвардс назвал свой топ-5 игроков в истории НБА

Американский баскетболист Энтони Эдвардс, выступающий за «Миннесоту Тимбервулвз», поделился своим списком лучших игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«MJ [Майкл Джордан], Коби [Брайант], Шакил О'Нил. Это первая тройка. Аллен Айверсон и, по мне, конечно же, Кевин Дюрант», — приводит слова Эдвардса Fadeaway World.

Все игроки, кроме Аллена Айверсона, названные Эдвардсом, становились чемпионами НБА. Лучшим достижением для Эдвардса является первый раунд плей-офф НБА в 2022 и 2023 годах. В регулярном сезоне-2022/2023 Эдвардс провёл 79 игр, в которых в среднем набирал 24,6 очка, совершал 4,4 передачи и 5,8 подбора. Последний сезон считается лучшим по индивидуальной статистике в карьере Энтони Эдвардса.