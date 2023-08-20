Бальцеровски жёстко приземлился на руку после столкновения с Нуркичем

Центровой сборной Польши Александр Бальцеровски получил травму после столкновения с игроком Боснии и Герцеговины Юсуфом Нуркичем во время финального матча предварительного раунда квалификации к Олимпиаде-2024.

Сама встреча завершилась победой национальной команды Польши со счётом 76:72.

За 39 секунд до конца четвёртой четверти Александр Бальцеровски попытался выполнить «аллей-уп» после передачи Матеуша Понитки, однако в воздухе его остановил Юсуф Нуркич, после чего тот упал на паркет.

Бальцеровски пролежал на полу несколько минут. В конце концов он смог самостоятельно вернуться на скамейку запасных, но продолжить игру не смог.

Бальцеровски завершил встречу с 14 очками, семью подборами и тремя передачами.