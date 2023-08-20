Бальцеровски жёстко приземлился на руку после столкновения с Нуркичем
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Центровой сборной Польши Александр Бальцеровски получил травму после столкновения с игроком Боснии и Герцеговины Юсуфом Нуркичем во время финального матча предварительного раунда квалификации к Олимпиаде-2024.
Сама встреча завершилась победой национальной команды Польши со счётом 76:72.
За 39 секунд до конца четвёртой четверти Александр Бальцеровски попытался выполнить «аллей-уп» после передачи Матеуша Понитки, однако в воздухе его остановил Юсуф Нуркич, после чего тот упал на паркет.
Бальцеровски пролежал на полу несколько минут. В конце концов он смог самостоятельно вернуться на скамейку запасных, но продолжить игру не смог.
Бальцеровски завершил встречу с 14 очками, семью подборами и тремя передачами.
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