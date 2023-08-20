Звёздные разыгрывающие Национальной баскетбольной лиги Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») и Трей Янг («Атланта Хоукс») провели в межсезонье совместную тренировку.

Карри и Янг провели совместную тренировку:

Янг начнёт свой шестой сезон в «Атланте», за которую выступает с начала карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации.

Стефен — четырёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018, 2022), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри девять раз принимал участие в Матче звёзд НБА, неоднократно включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 году.

В составе сборной США Стефен выиграл чемпионат мира 2010 года в Турции и чемпионат мира 2014 года в Испании. Карри считается одним из лучших снайперов в истории НБА.