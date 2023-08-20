Карасёв: главная цель МБА — развитие российских игроков

Главный тренер МБА Василий Карасёв рассказал, что главной целью его команды является развитие российских игроков.

«Прекрасно понимаю, что будет очень тяжёлый сезон. Наверное, переживали больше по первому сезону; а мы знаем сильные и слабые стороны наших игроков. В межсезонье тоже точечно усилили позиции, которые были нам необходимы. Самое главное, чтобы не было травм. Ребята все горят желанием, они работают, у нас тоже есть много новых идей, которые можем воплотить в жизнь.

Понятно, что победы — это хорошо, мы для этого работаем. Но, наверное, для нашей команды это не самоцель, особенно в начале нашего пути. Именно развитие российских игроков — вот цель.

Не просто так в сборной России играют семеро человек из МБА. Видно, что они мужают и растут прямо на глазах. Основная масса наших игроков — это молодые ребята, которые не получали много игрового времени или вообще не играли, поэтому если они будут расти и развиваться, если будут брать то, что мы им даём, то и победы в конце концов придут», – приводит слова Карасёва Sports.ru.