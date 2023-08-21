Билл Симмонс высмеял решение «Сан-Антонио» не подписывать контракт с Ривзом

Известный журналист Билл Симмонс высказался по поводу «Сан-Антонио Спёрс», которые не стали предлагать максимальный контракт атакующему защитнику «Лос-Анджелес Лейкерс» Остину Ривзу.

«Решение «Сан-Антонио» не давать максимальный контракт Ривзу становится глупее с каждой неделей. Поздравляю с тем, что сохранили место в платёжке для Джеди Османа и Кэма Пэйна», — написал Симмонс в социальных сетях.

Напомним, в итоге Ривз согласился подписать с «Лос-Анджелес Лейкерс» новый четырёхлетний контракт на $ 56 млн. Таким образом, игрок прошёл путь от двустороннего соглашения до максимально возможного для «Лейкерс» контракта. В сезоне-2022/2023 Остин Ривз набирал 13,0 очка, 3,0 подбора и 3,4 передачи в среднем за игру.

«Лос-Анджелес Лейкерс» в минувшем сезоне занял седьмое место в Западной конференции, приняв участие в плей-ин и дойдя до финала конференции, а там уступив «Денвер Наггетс» со счётом 0-4.