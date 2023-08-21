Леброн оценил выступление Энтони Эдвардса в товарищеском матче между США и Германией

Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в своих социальных сетях остался под впечатлением от выступления атакующего защитника «Миннесоты Тимбервулвз» и сборной США по баскетболу Энтони Эдвардса в товарищеском матче со сборной Германией (99:91).

«Что только творит этот парень!» — написал Джеймс.

В матче с Германией 22-летний Эдвардс отметился 34 набранными очками (11 из 21 с игры, 4 из 8 — трёхочковые), шестью подборами и двумя результативными передачами.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Примечательно, что американцы по ходу игры уступали со счётом 55:71, однако Энтони сыграл важную роль в камбэке свой команды. Сборная США одержала пятую победу в товарищеских матчах в рамках подготовки к чемпионату мира — 2023.