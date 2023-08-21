Мэтт Барнс объяснил, в каком случае «Клипперс» будут считаться одной из лучших команд

Бывший нападающий «Клипперс» и «Лейкерс» чемпион НБА Мэтт Барнс считает, что во главе всего стоит здоровье игроков.
«Всё зависит от здоровья. У них был один из лучших и самых насыщенных составов за последние два-три года, один из лучших тренеров и одна из лучших групп менеджмента и руководства в баскетболе. Так что всё зависит от состояния здоровья. Если Кавай (Леонард) и Пол (Джордж) смогут сыграть больше матчей, чем пропустят, и будут готовы к плей-офф, «Клипперс» станут одной из лучших команд в НБА», — приводит слова Барнса американское издание Sports Illustrated.
Отметим, что в каждом из сезонов с Тайроном Лю в роли главного тренера «Клипперс» кто-то из пары Кавай Леонард — Пол Джордж непременно пропускал определённое количество матчей из-за травм.
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