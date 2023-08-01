Пол Джордж рассказал, почему считает Кавая Леонарда самым смешным игроком в команде

Известный форвард Пол Джордж назвал Кавая Леонарда самым смешным игроком «Лос-Анджелес Клипперс».

Выступая на своем подкасте вместе с партнёром по команде Теренсом Манном, Джордж рассказал забавную историю, связанную с Каваем Леонардом.

«То, что он говорит, и моменты, когда он это говорит, просто уморительны. Так случилось, что Брайан Шоу ввёл правило, согласно которому если игрок бросает эирбол во время тренировки, то он должен бежать через всю площадку. Кавай такой: «Я не буду бегать».

А Би Шоу: «Никто не стоит выше закона». Кавай: «Это баскетбол, я могу вновь бросить эирбол. Вам не следует меня тренировать или учить, что эирбол — это нехорошо. Это часть игры», — сказал Пол Джордж на своём подкасте.