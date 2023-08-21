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«Безоговорочный игрок». Керр — о 34-очковом выступлении Эдвардса в матче с Германией

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» и сборной США по баскетболу Стив Керр оценил выступление атакующего защитника Энтони Эдвардса в товарищеском матче со сборной Германии (99:91).

«Он, безусловно, безоговорочный игрок», — рассказал Керр после встречи.

Напомним, в матче с Германией 22-летний Эдвардс отметился 34 набранными очками (11 из 21 с игры, 4 из 8 — трёхочковые), шестью подборами и двумя результативными передачами.

Примечательно, что американцы по ходу игры уступали со счётом 55:71, однако Энтони сыграл важную роль в камбэке своей команды. Сборная США одержала пятую победу в товарищеских матчах в рамках подготовки к чемпионату мира — 2023.

Ранее звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в своих социальных сетях остался под впечатлением от выступления защитника.