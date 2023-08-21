«Безоговорочный игрок». Керр — о 34-очковом выступлении Эдвардса в матче с Германией

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» и сборной США по баскетболу Стив Керр оценил выступление атакующего защитника Энтони Эдвардса в товарищеском матче со сборной Германии (99:91).
«Он, безусловно, безоговорочный игрок», — рассказал Керр после встречи.
Напомним, в матче с Германией 22-летний Эдвардс отметился 34 набранными очками (11 из 21 с игры, 4 из 8 — трёхочковые), шестью подборами и двумя результативными передачами.
Примечательно, что американцы по ходу игры уступали со счётом 55:71, однако Энтони сыграл важную роль в камбэке своей команды. Сборная США одержала пятую победу в товарищеских матчах в рамках подготовки к чемпионату мира — 2023.
Ранее звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в своих социальных сетях остался под впечатлением от выступления защитника.
- 21 августа 2023
-
08:24
-
07:55
-
07:20
-
00:27
- 20 августа 2023
-
23:31
-
22:32
-
21:53
-
20:59
-
20:43
-
20:06
-
19:55
-
19:45
-
19:08
-
18:57
-
18:09
-
17:56
-
17:01
-
17:00
-
16:07
-
15:16
-
14:44
-
14:08
-
14:04
-
13:51
-
12:51
-
11:52
-
11:48
-
11:10
-
09:55
-
07:36
-
07:08
-
06:20
-
05:48
-
05:07
-
04:55