43-летний Джамал Кроуфорд набрал 51 очко в матче любительской лиги

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне телеведущий Джамал Кроуфорд принял участие в матче любительской лиги The CrawsOver, которая была организована им самим. Кроуфорд набрал 51 очко, а также сделал 11 результативных передач. Сейчас Джамалу 43 года.

Кроуфорд завершил карьеру в 2022 году. Последним его клубом был «Бруклин Нетс». За время карьеры Джамал трижды становился лучшим шестым игроком Национальной баскетбольной ассоциации (2010, 2014, 2016). Ранее несколько авторитетных баскетбольных изданий выделили шесть игроков, которые могут быть введены в Зал славы в 2024 году. В их список попал и Кроуфорд.

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