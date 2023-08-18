Названы шесть игроков, которых могут включить в Зал славы в 2024 году

В этом году в ночь на 13 августа по Москве в Спрингфилде (штат Массачусетс, США) прошла церемония введения в Зал славы. В 2023 году выбрали Пау Газоля, Дуэйна Уэйда, Тони Паркера и Дирка Новицки. Сразу несколько баскетбольных изданий выделили шесть игроков, которые могут быть введены в Зал славы в 2024 году. Это Винс Картер, Чонси Биллапс, Шон Мэрион, Амаре Стаудемайр, Жоаким Ноа и Джамал Кроуфорд.

Официально Зал славы НБА называется Зал славы баскетбола имени Нейсмита. В него включают самых ярких звёзд баскетбола. Награда считается одной из самых почётных в мире баскетбола.

В прошлом году официально список новых членов Зала славы был представлен 1 апреля во время «Финала четырёх» NCAA в Хьюстоне (США).

Леброн тренируется перед началом 21-го сезона в НБА: