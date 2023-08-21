Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Аарон Гордон за счёт навыка из стритбола обыграл соперника

Аарон Гордон за счёт навыка из стритбола обыграл соперника
Комментарии

Звёздный игрок «Денвер Наггетс» Аарон Гордон во время мероприятия в Китае обыграл соперника, использовав навыки игры в стритбол, после чего забил сверху. В случае, если бы противостояние проходило по правилам игры в баскетбол, у Гордона бы зафиксировали пробежку.

Аарон Гордон за счёт навыка из стритбола обыграл соперника:

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Гордон принял участие в 88 матчах, в которых в среднем набирал 15,6 очка, совершал 6,4 подбора и отдавал 2,9 передачи. При этом в регулярном чемпионате в среднем за игру он набирал 16,6 очка, совершал 6,6 подбора и отдавал три передачи, а в плей-офф у него в среднем 13,3 очка, шесть подборов и 2,6 передачи.

Материалы по теме
Видео
Никола Йокич и Аарон Гордон вместе побывали на скачках в Сербии
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023