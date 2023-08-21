Аарон Гордон за счёт навыка из стритбола обыграл соперника
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Звёздный игрок «Денвер Наггетс» Аарон Гордон во время мероприятия в Китае обыграл соперника, использовав навыки игры в стритбол, после чего забил сверху. В случае, если бы противостояние проходило по правилам игры в баскетбол, у Гордона бы зафиксировали пробежку.
Аарон Гордон за счёт навыка из стритбола обыграл соперника:
В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Гордон принял участие в 88 матчах, в которых в среднем набирал 15,6 очка, совершал 6,4 подбора и отдавал 2,9 передачи. При этом в регулярном чемпионате в среднем за игру он набирал 16,6 очка, совершал 6,6 подбора и отдавал три передачи, а в плей-офф у него в среднем 13,3 очка, шесть подборов и 2,6 передачи.
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