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Чемпион НБА Дюрант высказался в адрес бойца UFC О'Мэлли, победившего Стерлинга

Чемпион НБА Дюрант высказался в адрес бойца UFC О'Мэлли, победившего Стерлинга
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Двукратный чемпион НБА звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант отреагировал на победу Шона О'Мэлли в титульном поединке с Алджамейном Стерлингом.

«Шуга Шон – действительно зверь другого уровня. Поприветствуйте этого человека», — написал Дюрант на своей странице в социальных сетях.

Напомним, поединок О’Мэлли и Стерлинга состоялся в ночь с 19 на 20 августа мск в Бостоне (США) на турнире UFC 292. Бой продлился два раунда и завершился досрочной победой Шона техническим нокаутом, благодаря чему он стал обладателем чемпионского пояса UFC в легчайшем весе.

На счету О’Мэлли 19 поединков, в которых он добыл 17 побед (12 нокаутом), потерпел одно поражение, а ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.

Главные титульные бои 2023 года в UFC:

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