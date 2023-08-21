Чемпион НБА Дюрант высказался в адрес бойца UFC О'Мэлли, победившего Стерлинга

Двукратный чемпион НБА звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант отреагировал на победу Шона О'Мэлли в титульном поединке с Алджамейном Стерлингом.
«Шуга Шон – действительно зверь другого уровня. Поприветствуйте этого человека», — написал Дюрант на своей странице в социальных сетях.
Напомним, поединок О’Мэлли и Стерлинга состоялся в ночь с 19 на 20 августа мск в Бостоне (США) на турнире UFC 292. Бой продлился два раунда и завершился досрочной победой Шона техническим нокаутом, благодаря чему он стал обладателем чемпионского пояса UFC в легчайшем весе.
На счету О’Мэлли 19 поединков, в которых он добыл 17 побед (12 нокаутом), потерпел одно поражение, а ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.
Главные титульные бои 2023 года в UFC:
- 21 августа 2023
-
14:46
-
14:09
-
13:49
-
13:26
-
12:36
-
12:20
-
11:28
-
10:57
-
10:22
-
09:41
-
09:27
-
08:24
-
07:55
-
07:20
-
00:27
- 20 августа 2023
-
23:31
-
22:32
-
21:53
-
20:59
-
20:43
-
20:06
-
19:55
-
19:45
-
19:08
-
18:57
-
18:09
-
17:56
-
17:01
-
17:00
-
16:07
-
15:16
-
14:44
-
14:08
-
14:04
-
13:51