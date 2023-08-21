Кендрик Перкинс назвал игрока, являющегося лицом современной НБА

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне эксперт Кендрик Перкинс оценил игру атакующего защитника «Миннесоты Тимбервулвз» и сборной США Энтони Эдвардса в товарищеском матче с национальной командой Германии (99:91) в рамках подготовки к предстоящему чемпионату мира.

«Дамы и господа, как мне кажется, мы нашли лицо НБА. Полагаю, его зовут Энтони Эдвардс!» — написал Перкинс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в матче с Германией Эдвардс набрал 34 очка (11 из 21 с игры, 4 из 8 — трёхочковые), совершил шесть подборов и отдал две результативные передачи.

Чемпионат мира 2023 года пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования состоятся с 25 августа по 10 сентября.

Эдвардс обвинён в нападении на фаната после инцидента со стулом: