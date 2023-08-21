Лу Уильямс рассказал, почему он и Джамал Кроуфорд достойны введения в Зал славы

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Лу Уильямс прокомментировал предложение звёздного разыгрывающего «Атланты Хоукс» Трея Янга о переименовании награды лучшему шестому игроку в честь Уильямса.
«Это было бы честью для меня. Если не я, то пусть это будет Джамал Кроуфорд. Если не Джамал, то Ману Джинобили. Я думаю, что мы трое парней, которые продвигали это. Мы сделали это своим стилем жизни.
Я считаю, что мы изменили отношение людей к шестому игроку. Самое главное, мы изменили взгляд игроков.
Зал славы? Я думаю, чтобы попасть в Зал славы, вы должны привнести что-то в игру и являться лучшим в том, что вы делаете в области баскетбола. Я думаю, что мы все сделали это», — приводит слова Уильямса TMZ.
Лу Уильямс и Джамал Кроуфорд по три раза признавались лучшими шестыми игроками по итогам сезона НБА. Ману Джинобили один раз был признан лучшим шестым игроком и был введён в Зал славы в 2022 году.
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