Лу Уильямс рассказал, почему он и Джамал Кроуфорд достойны введения в Зал славы

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Лу Уильямс прокомментировал предложение звёздного разыгрывающего «Атланты Хоукс» Трея Янга о переименовании награды лучшему шестому игроку в честь Уильямса.

«Это было бы честью для меня. Если не я, то пусть это будет Джамал Кроуфорд. Если не Джамал, то Ману Джинобили. Я думаю, что мы трое парней, которые продвигали это. Мы сделали это своим стилем жизни.

Я считаю, что мы изменили отношение людей к шестому игроку. Самое главное, мы изменили взгляд игроков.

Зал славы? Я думаю, чтобы попасть в Зал славы, вы должны привнести что-то в игру и являться лучшим в том, что вы делаете в области баскетбола. Я думаю, что мы все сделали это», — приводит слова Уильямса TMZ.

Лу Уильямс и Джамал Кроуфорд по три раза признавались лучшими шестыми игроками по итогам сезона НБА. Ману Джинобили один раз был признан лучшим шестым игроком и был введён в Зал славы в 2022 году.