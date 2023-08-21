Кайри Ирвинг: кто-то гонится за деньгами, кто-то — за мечтой, а я выбираю свободу
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Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг заявил, что самое главное для него — это свобода.
«Кто-то гонится за деньгами, кто-то — за мечтой, кто-то — за своими фантазиями, а я выбираю свободу, друзья. Я хочу, чтобы вокруг меня не было никаких преград. Я хочу взобраться как можно выше и не чувствовать над собой потолка. Я хочу быть свободным», — написал Ирвинг на своей странице в социальной сети.
Напомним, 31-летний Ирвинг перешёл в «Даллас» по ходу минувшего сезона в результате обмена из «Бруклин Нетс».
Этим летом Ирвинг подписал с «Маверикс» новый трёхлетний контракт, согласно которому получит $ 126 млн, $ 6 млн из которых могут быть выплачены в виде премиальных. Они зависят от количества проведённых матчей и результатов команды.
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