Кайри Ирвинг: кто-то гонится за деньгами, кто-то — за мечтой, а я выбираю свободу

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг заявил, что самое главное для него — это свобода.

«Кто-то гонится за деньгами, кто-то — за мечтой, кто-то — за своими фантазиями, а я выбираю свободу, друзья. Я хочу, чтобы вокруг меня не было никаких преград. Я хочу взобраться как можно выше и не чувствовать над собой потолка. Я хочу быть свободным», — написал Ирвинг на своей странице в социальной сети.

Напомним, 31-летний Ирвинг перешёл в «Даллас» по ходу минувшего сезона в результате обмена из «Бруклин Нетс».

Этим летом Ирвинг подписал с «Маверикс» новый трёхлетний контракт, согласно которому получит $ 126 млн, $ 6 млн из которых могут быть выплачены в виде премиальных. Они зависят от количества проведённых матчей и результатов команды.