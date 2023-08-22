Экс-форвард «Хьюстон Кугарз» Реджи Чейни умер в возрасте 23 лет
Поделиться
Бывший форвард студенческой команды «Хьюстон Кугарз» и участник трёх турниров NCAA Реджи Чейни скончался в возрасте 23 лет. Об этом сообщает Houston Chronicle.
Американское интернет издание сообщило эту новость со ссылкой на собственные источники, приближённые к спортсмену. Причина смерти на данный момент не установлена. Проведя два сезона за «Арканзас», Чейни перешёл в «Хьюстон», где отыграл последние три сезона своей карьеры и стал настоящим любимцем болельщиков.
В среднем форвард набирал четыре очка за игру и совершал 2,9 подбора. На турнире NCAA 2021 года Чейни набрал шесть очков и сделал семь подборов в первом раунде. Американская спортивная конференция признала его шестым игроком года по итогам сезона-2021/2022.
Комментарии
- 22 августа 2023
-
06:08
-
03:57
-
00:58
-
00:46
-
00:31
- 21 августа 2023
-
23:54
-
23:42
-
22:54
-
22:26
-
21:20
-
21:05
-
20:40
-
20:27
-
19:37
-
18:36
-
18:28
-
17:59
-
17:39
-
17:24
-
16:59
-
16:43
-
16:06
-
15:21
-
14:46
-
14:09
-
13:49
-
13:26
-
12:36
-
12:20
-
11:28
-
10:57
-
10:22
-
09:41
-
09:27
-
08:24
Партнерский контент