Экс-форвард «Хьюстон Кугарз» Реджи Чейни умер в возрасте 23 лет

Бывший форвард студенческой команды «Хьюстон Кугарз» и участник трёх турниров NCAA Реджи Чейни скончался в возрасте 23 лет. Об этом сообщает Houston Chronicle.

Американское интернет издание сообщило эту новость со ссылкой на собственные источники, приближённые к спортсмену. Причина смерти на данный момент не установлена. Проведя два сезона за «Арканзас», Чейни перешёл в «Хьюстон», где отыграл последние три сезона своей карьеры и стал настоящим любимцем болельщиков.

В среднем форвард набирал четыре очка за игру и совершал 2,9 подбора. На турнире NCAA 2021 года Чейни набрал шесть очков и сделал семь подборов в первом раунде. Американская спортивная конференция признала его шестым игроком года по итогам сезона-2021/2022.