Экс-тренер НБА объяснил, чего нельзя доказать при сравнении Леброна с Джорданом
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Бывший главный тренер ряда клубов НБА, ныне комментатор и эксперт Стэн ван Ганди поделился мнением о сравнении, которое регулярно проводят между легендарным Майклом Джорданом и лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.
«Если кто-то скажет мне, что Майкл Джордан был лучшим баскетболистом, чем Леброн Джеймс, это будет прекрасно. В пользу этого можно привести доводы. Но чего нельзя доказать, так это того, что карьера Майкла Джордана была лучше, чем у Леброна. В пользу этого нельзя привести никаких доводов», — сказал ван Ганди на канале The Players' Tribune в YouTube.
Джордан и Джонсон вместе с семьями поют в итальянском ресторане:
Ранее Леброн оценил выступление Энтони Эдвардса в товарищеском матче между США и Германией.
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