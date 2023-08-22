Коллисон назвал 21-летнего игрока, который станет одним из лучших атакующих защитников НБА
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Экс-игрок НБА Даррен Коллисон высказался о 21-летнем атакующем защитнике «Хьюстон Рокетс» Джейлене Грине.
«У Джейлена Грина есть шанс подняться на новый уровень, потому что «Рокетс» с его помощью должны побеждать больше. Джейлен – особенный игрок, и в будущем он станет одним из лучших атакующих защитников в этой лиге», — приводит слова Коллисона NBA Buzz.
В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Грин принял участие в 75 матчах, в которых в среднем набирал 22,3 очка, совершал 3,8 подбора и отдавал 3,7 передачи.
Джейлен Грин исполнил данк на 360 градусов:
Не так давно Грин потренировался в компании звёзд НБА: Кевина Дюранта, Девина Букера и Трея Янга.
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