Дюрант, Букер, Янг и Грин вместе потренировались перед стартом сезона в НБА
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Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант, его партнёр по команде Девин Букер, разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг и защитник «Хьюстон Рокетс» Джейлен Грин провели совместную тренировку.
В Сети появилось видео с фрагментами тренировочного матча с участием звёздных игроков Национальной баскетбольной ассоциации.
Дюрант и Букер проведут первый полный сезон вместе после того, как в феврале Кевин был обменян из «Бруклин Нетс».
Янг начнёт свой шестой сезон в «Атланте», за которую выступает с начала карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации.
Грин, выбранный под вторым номером на драфте НБА 2021 года, начнёт свой третий сезона в лиге.
Напомним, в минувшем сезоне чемпионом НБА впервые в своей истории стал «Денвер Наггетс».
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