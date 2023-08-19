Дюрант, Букер, Янг и Грин вместе потренировались перед стартом сезона в НБА

Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант, его партнёр по команде Девин Букер, разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг и защитник «Хьюстон Рокетс» Джейлен Грин провели совместную тренировку.

В Сети появилось видео с фрагментами тренировочного матча с участием звёздных игроков Национальной баскетбольной ассоциации.

Дюрант и Букер проведут первый полный сезон вместе после того, как в феврале Кевин был обменян из «Бруклин Нетс».

Янг начнёт свой шестой сезон в «Атланте», за которую выступает с начала карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации.

Грин, выбранный под вторым номером на драфте НБА 2021 года, начнёт свой третий сезона в лиге.

Напомним, в минувшем сезоне чемпионом НБА впервые в своей истории стал «Денвер Наггетс».