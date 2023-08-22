Джулиус Ирвинг назвал баскетболиста, который всегда должен быть в подборках лучших игроков

Легендарный в прошлом игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джулиус Ирвинг высказался о пятикратном чемпионе НБА Тиме Данкане, который провёл всю карьеру в «Сан-Антонио Спёрс».
«Во время дискуссий о лучших игроках всех времён, будь то 5 лучших, 10 лучших или 15 лучших, Тим Данкан должен фигурировать в этих разговорах», — приводит слова Ирвинга Legion Hoops со ссылкой на его интервью с журналистом Брэндоном Робинсоном.
Тим Данкан провёл 19 сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации, выступая в составе «Сан-Антонио Спёрс». Данкан пять раз становился чемпионом НБА (1999, 2003, 2005, 2007, 2014), дважды признавался самым ценным игроком сезона (2002, 2003) и трижды получал награду MVP финала НБА (1999, 2003, 2005).
Леброн тренируется перед началом 21-го сезона в НБА:
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