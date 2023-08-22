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Новичок Единой лиги ВТБ «Руна» объявила о переходе американского защитника Кэмерона Янга

Новичок Единой лиги ВТБ «Руна» объявила о переходе американского защитника Кэмерона Янга
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Баскетбольный клуб «Руна» объявил о переходе американского атакующего защитника Кэмерона Янга.

«Руна» подписала однолетний контракт с ещё одним легионером. Кэмерон Янг (27 лет, 195 см) сыграет за викингов в Единой лиге ВТБ.

Американский баскетболист уже имеет опыт выступления в Европе. После трёх сезонов в NCAA он отправился в итальянский «Канту», где провёл сезон-2019/2020. В 2021 году Кэмерон представлял «Черкасские Мавпы» в украинской Суперлиге.

Последние два года Янг провёл в Лиге развития НБА, выступая за «Мемфис», «Кливленд» и «Игнайт». В минувшем сезоне защитник набирал 12 очков и 2,5 подбора в среднем за матч.

Добро пожаловать, Кэмерон!» — сообщает официальный сайт московского клуба.

Напомним, в предстоящем сезоне «Руна» впервые в своей истории сыграет в Единой лиге ВТБ.

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