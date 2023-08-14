«Руна» объявила о переходе финалиста НБА в составе «Бостона»

Американский форвард Джувэн Морган стал игроком новичка Единой лиги ВТБ «Руны».

«Американский баскетболист (26 лет, 203 см) подписал однолетний контракт с нашим клубом.

В прошлом сезоне Морган представлял «Онтарио Клипперс» в Лиге развития НБА. Там он набирал 7,9 очка, 6,8 подбора, 1,3 блок-шота и 1,3 перехвата в среднем за игру.

Ранее Джувэн выступал за «Юту Джаз» (2019-2021), «Торонто Рэпторс» (2021/22) и «Бостон Селтикс» (2022). На его счету 70 матчей в НБА. Присоединившись к «Селтикс» в конце сезона-2021/22, форвард дошёл с этой командой до финала НБА.

С 2015 по 2019 год Морган представлял университет Индианы в первом дивизионе NCAA. В заключительном сезоне его средние показатели составили 15,5 очка, 8,2 подбора, 1,5 блок-шота и 1,2 перехвата.

Добро пожаловать, Джувэн!» — сообщает официальный сайт московского клуба.