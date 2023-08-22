Генменеджер «Чикаго»: надеюсь, Дерозан останется с нами надолго, он лидер этой команды

Генеральный менеджер «Чикаго Буллз» Марк Эверсли сообщил, что клуб намерен сохранить в составе форварда Демара Дерозана.

«Демар великолепен. Он полезен для команды не только на площадке, но и за её пределами. Он настоящий лидер этой команды. Я хочу, чтобы Демар был частью нашего проекта в долгосрочной перспективе.

Посмотрим, что из этого выйдет. Демар является неотъемлемой частью успеха нашего проекта. Мы надеемся, что он останется с нами надолго», – приводит слова Эверсли The Athletic.

33-летний Дерозан является многократным участником Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации, а также победителем Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в составе сборной Соединённых Штатов Америки.