Генменеджер «Чикаго»: надеюсь, Дерозан останется с нами надолго, он лидер этой команды
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Генеральный менеджер «Чикаго Буллз» Марк Эверсли сообщил, что клуб намерен сохранить в составе форварда Демара Дерозана.
«Демар великолепен. Он полезен для команды не только на площадке, но и за её пределами. Он настоящий лидер этой команды. Я хочу, чтобы Демар был частью нашего проекта в долгосрочной перспективе.
Посмотрим, что из этого выйдет. Демар является неотъемлемой частью успеха нашего проекта. Мы надеемся, что он останется с нами надолго», – приводит слова Эверсли The Athletic.
33-летний Дерозан является многократным участником Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации, а также победителем Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в составе сборной Соединённых Штатов Америки.
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