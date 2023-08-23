Ричард Джефферсон назвал звёздного баскетболиста, который может перейти в «Нью-Йорк»

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс», а ныне аналитик ESPN Ричард Джефферсон выразил мнение, что звёздный центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид в будущем может пополнить ряды «Нью-Йорк Никс».

По мнению Джефферсона, помимо Эмбиида, в «Нью-Йорк» также может перейти ещё один звёздный баскетболист.

«Я думаю, Джоэл Эмбиид и ещё какой-нибудь звёздный игрок в итоге окажутся в «Нью-Йорке», — заявил Джефферсон в шоу Road Trippin.

Джоэл Эмбиид и Чет Холмгрен сыграли в двусторонке:

В минувшем розыгрыше плей-офф НБА Эмбиид принял участие в девяти матчах, набирая в среднем 23,7 очка, делая 9,8 подбора и 2,8 блок-шота при 43,1% реализации бросков с игры, 17,9% — трёхочковых.