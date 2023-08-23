«Это невероятное место». Блэйк Гриффин высказался о своём периоде в «Бостоне»

Тяжёлый форвард и неограниченно свободный агент Блэйк Гриффин поделился подробностями своего пребывания в стане «Бостон Селтикс» на протяжении сезона-2022/2023 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Чувак, Бостон — это невероятное место. Играть и жить в этом городе — меня это впечатлило очень на самом деле. У команды отличные парни. Это одна из лучших частей моего пребывания», — поделился Гриффин во время подкаста Fore Play Golf.

Напомним, перед сезоном-2022/2023 тяжёлый форвард договорился с «Бостоном» о подписании однолетнего контракта на $ 2,91 млн.

В минувшем регулярном сезоне 34-летний баскетболист принял участие в 41 матче, набирая в среднем 4,1 очка, 3,8 подбора и 1,5 передачи при общем 48,5% реализации бросков с игры, 34,8% — трёхочковых.