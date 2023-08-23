Владелец «Филадельфии» Джош Харрис прокомментировал конфликт Джеймса Хардена и Дэрила Мори

Владелец «Филадельфии Сиксерс» Джош Харрис отреагировал на конфликт с участием звёздного разыгрывающего клуба Джеймса Хардена и генерального менеджера Дэрила Мори.

«Послушайте, мы усердно работаем. Я уважаю Джеймса. Разумеется, я хочу удовлетворить его желания. В то же время мне нужно подумать о команде, претендующей на чемпионство. Я бы хотел убедить его остаться. Но я понимаю, что он не хочет делать это прямо сейчас.

Я буду продолжать работать над решением этой проблемы таким образом, чтобы каждый мог с этим жить, и сохранился при этом позитивный настрой для всех сторон, каким бы ни было это решение. Я уважаю Хардена как баскетболиста и как человека», — приводит слова бизнесмена The Athletic.

Напомним, 33-летний Харден был оштрафован Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) на $ 100 тыс. за слова о нежелании работать с Мори, назвав его «лжецом» и отметив, что не хочет быть частью организации, в которой тот работает.

Профсоюз игроков НБА планирует оспорить штраф организации в размере $ 100 тыс., наложенный на разыгрывающего.