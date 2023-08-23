Профсоюз игроков НБА оспорит штраф организации, наложенный на Джеймса Хардена

Профсоюз игроков Национальной баскетбольной ассоциации оспорит штраф организации в размере $ 100 тыс., наложенный на разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена, сообщает известный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Напомним, Харден запросил у руководства «Филадельфии» обмен в другую команду из-за того, что не получил от организации желаемое предложение о многолетнем контракте.

«Сиксерс», не найдя приемлемого варианта обмена, отказались от поисков нового клуба для игрока, после чего Джеймс в открытую раскритиковал президента команды Дэрила Мори, обвинив его во лжи.

Позднее стало известно, что НБА начала расследование инцидента между клубом и игроком, в рамках которого Харден объяснил свои слова тем, что ему обещали быстрый обмен в текущее межсезонье.