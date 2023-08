Новобранец «Чикаго» вспомнил победный бросок Демара Дерозана за 2021 год

Лёгкий форвард, новобранец «Чикаго Буллз» Торри Крэйг рассказал о победном броске лёгкого форварда Демара Дерозана за 2021 год в матче между «Индианой Пэйсерс», за которую тогда выступал Крэйг, и «Чикаго».

«Если вы смотрели тот матч, думаю, вы бы отметили мою оборону — я выложился по полной. Когда он попал тот бросок, то только и остаётся, что сказать: «Хороший бросок». Вот так вот», — поделился Крэйг в подкасте The Old Man and The Three.

Видео можно посмотреть на канале Bleacher Report в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В середине июле 32-летний баскетболист заключил с «Буллз» двухлетний контракт на общую сумму $ 5,37 млн. В сезоне-2024/2025 предусмотрена опция игрока.