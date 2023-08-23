Майкл Джордан не согласился с мнением, что Стефен Карри — лучший разыгрывающий всех времён
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Известный телеведущий ESPN Стивен Эй Смит заявил, что получил сообщение от легендарного игрока Национальной баскетбольной ассоциации Майкла Джордана после слов о том, что звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри является величайшим в истории на своей позиции.
«Я позволю себе не согласиться с мнением о величайшем разыгрывающем всех времён. Мэджик Джонсон – лучший игрок всех времён на этой позиции. Стефен Карри очень близок к нему, но он не лучше Мэджика», — процитировал слова Джордана Эй Смит в эфире шоу First Take.
Напомним, Стефен — четырёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018, 2022) в составе «Голден Стэйт Уорриорз».
Ранее Эй Смит пошутил на тему того, как отреагируют легендарные игроки на его мнение о Стефене Карри.
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