Майкл Джордан не согласился с мнением, что Стефен Карри — лучший разыгрывающий всех времён

Известный телеведущий ESPN Стивен Эй Смит заявил, что получил сообщение от легендарного игрока Национальной баскетбольной ассоциации Майкла Джордана после слов о том, что звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри является величайшим в истории на своей позиции.

«Я позволю себе не согласиться с мнением о величайшем разыгрывающем всех времён. Мэджик Джонсон – лучший игрок всех времён на этой позиции. Стефен Карри очень близок к нему, но он не лучше Мэджика», — процитировал слова Джордана Эй Смит в эфире шоу First Take.

Напомним, Стефен — четырёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018, 2022) в составе «Голден Стэйт Уорриорз».

Ранее Эй Смит пошутил на тему того, как отреагируют легендарные игроки на его мнение о Стефене Карри.