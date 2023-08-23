Стивен Эй Смит: Майкл Джордан захочет ударить меня после слов о Стефене Карри

Известный телеведущий ESPN Стивен Эй Смит пошутил на тему того, как отреагируют легендарные игроки на его мнение о том, что звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри является величайшим в истории на своей позиции.

«Карри заслуживает и должен участвовать в обсуждении вопроса о лучшем разыгрывающем в истории баскетбола. Этот парень из «Голден Стэйт» особенный для меня.

И я знал, что, скорее всего, я буду одинок в этом мнении. Я знал, что Мэджик Джонсон спросит: «Что?». Я знал, что Майкл Джордан будет готов схватить меня и ударить по голове.

Я знал, что Айзея Томас увидит это и подумает, что со мной, должно быть, что-то не так», — сказал Эй Смит в своём подкасте.

Ранее Эй Смит назвал Карри величайшим разыгрывающим в истории.