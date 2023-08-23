Шейна Ларкина и Скотти Уилбекина могут наказать за отказ играть за сборную Турции

Федерация баскетбола Турции потребовала объяснения от натурализованных разыгрывающих Шейна Ларкина и Скотти Уилбекина после отказа представлять сборную в матчах предварительного олимпийского квалификационного турнира. Об этом сообщает турецкий журналист Умит Авчи на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, руководство федерации потребовало от обоих баскетболистов в течение 24 часов предоставить подробные комментарии по поводу своего неучастия в матчах сборной. По мнению журналиста, оба игрока будут наказаны.

Напомним, Турция уступила в финале предварительного квалификационного турнира сборной Хорватии (71:84) и лишилась шансов сыграть на Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже.