Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шейна Ларкина и Скотти Уилбекина могут наказать за отказ играть за сборную Турции

Шейна Ларкина и Скотти Уилбекина могут наказать за отказ играть за сборную Турции
Комментарии

Федерация баскетбола Турции потребовала объяснения от натурализованных разыгрывающих Шейна Ларкина и Скотти Уилбекина после отказа представлять сборную в матчах предварительного олимпийского квалификационного турнира. Об этом сообщает турецкий журналист Умит Авчи на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, руководство федерации потребовало от обоих баскетболистов в течение 24 часов предоставить подробные комментарии по поводу своего неучастия в матчах сборной. По мнению журналиста, оба игрока будут наказаны.

Напомним, Турция уступила в финале предварительного квалификационного турнира сборной Хорватии (71:84) и лишилась шансов сыграть на Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже.

Материалы по теме
Камерун победил Сенегал, а Багамы — Аргентину за право сыграть в отборе на ОИ-2024
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android