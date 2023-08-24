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Зак Лавин провёл индивидуальную тренировку в преддверии регулярного сезона НБА

Зак Лавин провёл индивидуальную тренировку в преддверии регулярного сезона НБА
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Звёздный атакующий защитник «Чикаго Буллз» Зак Лавин принял участие в тренировке с тренером по индивидуальным навыкам Джорданом Лоули. Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что действующий контракт 28-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2026/2027 ($ 48 967 380 — опция игрока). Предполагается, что летом 2027 года защитник станет неограниченно свободным агентом.

В минувшем регулярном сезоне Лавин принял участие в 77 матчах, набирая в среднем 24,8 очка, 4,5 подбора и 4,2 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 48.5, трёхочковых — 37,5.

Слова Таунса о Лавине:
Карл-Энтони Таунс: Зак Лавин один из лучших атакующих игроков, которых я когда-либо видел
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