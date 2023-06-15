Карл-Энтони Таунс: Зак Лавин один из лучших атакующих игроков, которых я когда-либо видел

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс высказался об атакующих способностях своего бывшего партнёра, а ныне защитника «Чикаго Буллз» Зака Лавина.

«Зак Лавин — один из лучших атакующих игроков, которых я когда-либо видел. Я тоже скорер, но я никогда не видел тех вещей, что порой исполняет Лавин», — заявил Таунс на подкасте у Патрика Беверли.

Лавин и Таунс вместе играли за «Тимбервулвз» в период с 2015 по 2017 год. Затем Зак был обменян в «Чикаго Буллз», где превратился в полноценную звезду НБА. В «Миннесоте» Зак в среднем набирал 13,7 очка и 3,2 результативной передачи. А за шесть сезонов в «Чикаго» Лавин набирает 24,5 очка, 4,6 подбора и 4,4 ассиста. В 2021 и 2022 годах 28-летний баскетболист участвовал в Матче всех звёзд.