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Карл-Энтони Таунс: Зак Лавин один из лучших атакующих игроков, которых я когда-либо видел

Карл-Энтони Таунс: Зак Лавин один из лучших атакующих игроков, которых я когда-либо видел
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Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс высказался об атакующих способностях своего бывшего партнёра, а ныне защитника «Чикаго Буллз» Зака Лавина.

«Зак Лавин — один из лучших атакующих игроков, которых я когда-либо видел. Я тоже скорер, но я никогда не видел тех вещей, что порой исполняет Лавин», — заявил Таунс на подкасте у Патрика Беверли.

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Лавин и Таунс вместе играли за «Тимбервулвз» в период с 2015 по 2017 год. Затем Зак был обменян в «Чикаго Буллз», где превратился в полноценную звезду НБА. В «Миннесоте» Зак в среднем набирал 13,7 очка и 3,2 результативной передачи. А за шесть сезонов в «Чикаго» Лавин набирает 24,5 очка, 4,6 подбора и 4,4 ассиста. В 2021 и 2022 годах 28-летний баскетболист участвовал в Матче всех звёзд.

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