Тревор Ариза опубликовал забавный момент из переписки с Коби Брайантом

В преддверии «Дня Мамбы» экс-форвард НБА Тревор Ариза поделился забавным моментом из переписки с легендарным баскетболистом Коби Брайантом.
Момент из переписки Тревора Аризы и Коби Брайанта
Фото: Социальные сети Тревора Аризы
Тревор прислал Коби картинку, где тот пытается исполнить бросок через трёх игроков «Финикс Санз»: Эрика Бледсо, Горана Драгича и Маркифа Морриса. Брайант ответил Аризе следующим образом: «Я совершил этот бросок, потому что даже если я промахнусь — кто-то из моих партнёров легко заберёт подбор и также наберёт очки, но вообще это смешно».
Ариза смог выиграть свой единственный титул НБА в 2009 году, выступая с Брайантом вместе в «Лос-Анджелес Лейкерс».
Вчера, 23 августа, Коби исполнилось бы 45 лет.
Сегодня, 24 августа, проходит официальный день памяти именитого баскетболиста.
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