Джеймс Уорти назвал лёгкого форварда, против которого было сложнее всего играть

Трёхкратный чемпион НБА (1985, 1987, 1988) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймс Уорти рассказал о лёгких форвардах своей эпохи, против которых было сложнее всего играть.

«В моей карьере мне повезло сыграть против множества отличных лёгких форвардов. Конечно, первым на ум приходит Ларри Бёрд, лидер наших главных соперников. Но если мы говорим про тех, против кого тяжелее всего было играть, то я бы назвал Бернарда Кинга. Когда он был на пике в «Нью-Йорк Никс», он был очень силён — два метра ростом, был великолепен в нападении, не боялся идти в контакт.

Также хочу назвать Алекса Инглиша, естественно, Скотти Пиппена, Пурвиса Шорта из «Уорриорз», Кики Вандевеге. Но все равно самым тяжёлым оппонентом был Бернард Кинг», — рассказал Уорти в своих социальных сетях.