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Ларса Пиппен — о свадьбе с сыном Джордана: не думаю, что родители Маркуса пришли бы на неё

Ларса Пиппен — о свадьбе с сыном Джордана: не думаю, что родители Маркуса пришли бы на неё
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Ларса Пиппен, бывшая супруга легендарного игрока Национальной баскетбольной ассоциации, отметила, что другой легендарный баскетболист Майкл Джордан может не приходить на её свадьбу с его сыном Маркусом.

«У меня было 100 звонков и текстовых сообщений. Очень много людей нас поздравляло, и я действительно была взволнована. Но нет, мы не помолвлены.

Маркус, как ты думаешь, мы могли бы сыграть свадьбу в реалити-шоу? Я не думаю, что твои родители пришли бы на неё.

Я думаю, что единственное, что мы действительно решили, это то, что мы хотим свадьбу. Это единственное, о чём мы говорили», — приводит слова Пиппен Fadeaway World со ссылкой на её подкаст.

Напомним, Ларса и Скотти Пиппены развелись в 2021 году после 14 лет брака. Примечательно, что разница в возрасте между сыном Джордана и экс-супругой Пиппена составляет 17 лет. Ранее сообщалось, что Джордан не одобряет отношения сына.

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