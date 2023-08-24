Жена Име Удоки обвинила тренера в том, что тот не обеспечивает их ребёнка

Ниа Лонг, бывшая супруга главного тренера «Хьюстон Рокетс» Име Удоки, обратилась в суд, потребовав оформить физическую и юридическую опеку над их 11-летним сыном Кезом.
Лонг рассказала, что главный тренер «Хьюстона» не обеспечивает ребёнка. Лонг заявила об этом в судебном заявлении, поданном в Лос-Анджелесе на прошлой неделе. Бывшая супруга Удоки попросила судью предоставить ей основную юридическую и физическую опеку над их 11-летним сыном Кезом. Согласно документам, она попросила судью предоставить Удоке разумную возможность навещать их ребёнка в той мере, в какой это «соответствует наилучшим интересам ребёнка».
Решение по ходатайству ещё не вынесено. Удока пока не ответил.
Напомним, супруги расстались в конце 2022 года после 13 лет совместной жизни после того, как Удоку обвинили в том, что у него был роман с сотрудницей команды, когда он был тренером «Бостон Селтикс».
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