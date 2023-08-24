Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Жена Име Удоки обвинила тренера в том, что тот не обеспечивает их ребёнка

Жена Име Удоки обвинила тренера в том, что тот не обеспечивает их ребёнка
Аудио-версия:
Комментарии

Ниа Лонг, бывшая супруга главного тренера «Хьюстон Рокетс» Име Удоки, обратилась в суд, потребовав оформить физическую и юридическую опеку над их 11-летним сыном Кезом.

Лонг рассказала, что главный тренер «Хьюстона» не обеспечивает ребёнка. Лонг заявила об этом в судебном заявлении, поданном в Лос-Анджелесе на прошлой неделе. Бывшая супруга Удоки попросила судью предоставить ей основную юридическую и физическую опеку над их 11-летним сыном Кезом. Согласно документам, она попросила судью предоставить Удоке разумную возможность навещать их ребёнка в той мере, в какой это «соответствует наилучшим интересам ребёнка».

Решение по ходатайству ещё не вынесено. Удока пока не ответил.

Напомним, супруги расстались в конце 2022 года после 13 лет совместной жизни после того, как Удоку обвинили в том, что у него был роман с сотрудницей команды, когда он был тренером «Бостон Селтикс».

Слова Удоки о «Рокетс»:
Име Удока расссказал об изменениях в «Хьюстоне» после его прихода в команду
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android