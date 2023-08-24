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Шон Мэрион рассказал, чем отличалась чемпионская команда «Маверикс» в 2011 году

Шон Мэрион рассказал, чем отличалась чемпионская команда «Маверикс» в 2011 году
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Бывший игрок НБА Шон Мэрион недавно рассказал о чемпионской команде «Даллас Маверикс» 2011 года и о том, что стало залогом её успеха.

«Каждый игрок в команде, независимо от того, играл он или нет, вносил свой вклад в победу в чемпионате. Один человек не может выиграть у целой команды или победить её! Мне жаль, но так оно и есть. В нашей команде все делали шаг навстречу друг другу. А самая главная вещь, которая была в нашем коллективе, — это то, что мы всегда бросали вызов друг другу», — сказал Шон Мэрион в эфире программы Scoop B Selects.

Шон выступал в НБА с 1999 по 2015 год. Форвард защищал цвета «Финикс Санз», «Майами Хит», «Торонто Рэпторс», «Даллас Маверикс» и «Кливленд Кавальерс». Мэрион четыре раза участвовал в Матче звёзд, дважды попадал в третью символическую сборную, а также становился чемпионом лиги в 2011 году.

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