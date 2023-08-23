Назван шаг, который планирует сделать «Даллас» на трансферном рынке

«Даллас Маверикс» планирует расстаться с центровым Джавэйлом Макги до 31 августа и подписать новый контракт с тяжёлым форвардом Маркифом Моррисом. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания.

Напомним, в феврале этого года Моррис перешёл в «Маверикс» из «Бруклин Нетс» в результате обмена с участием Кайри Ирвинга. В восьми матчах за команду в среднем он набирал 4,5 очка, совершал 1,5 подбора и отдавал 0,8 передачи.

В минувшем сезоне НБА «Маверикс» завершили борьбу на 11-м месте в Западной конференции. В 82 матчах регулярного чемпионата игроки «Далласа» одержали 38 побед и потерпели 44 поражения.

Лука Дончич приезжает на игру на шестиколёсном пикапе: