«Один из самых болезненных моментов». Тимма отреагировал на непопадание в заявку на ЧМ

Звезда латвийского баскетбола Янис Тимма выразил разочарование решением руководства национальной команды не включать его в список баскетболистов, которые выступят на предстоящем чемпионате мира.
«Это решение, несомненно, стало одним из самых болезненных моментов в моём пути со сборной Латвии. На протяжении многих лет я с гордостью носил имя и честь нашей команды, независимо от обстоятельств.
Если говорить о текущей ситуации, то, как вы уже знаете, в Лиепае я получил травму икроножной мышцы. Однако я могу с уверенностью сказать, что полностью восстановился и сейчас здоров на все 100%. Никаких болей, никаких ограничений. Даже если бы они были, я был бы готов играть через травму, лишь бы поддержать гордость Латвии на этапе Кубка мира. Уверен, что я мог бы внести ещё больший вклад в команду, помочь добиться тех важных побед.
Но, к сожалению, решение принимал не я. И я до сих пор не могу понять почему. И, наверное, никогда не пойму.
Летом я целенаправленно занимался в различных лигах, чтобы поддерживать себя в форме, чтобы быть готовым к отбору в сборную. На протяжении всего этого периода я оставался полностью свободным от травм, без каких-либо сбоев или мелких проблем. Я демонстрировал свои способности, как в Miami Pro League, так и в BIG3. Но решение есть решение.
Изначально я сомневался, стоит ли говорить об этом, но непрекращающийся шквал сообщений и вопросов от журналистов и других растерянных людей побудил меня поделиться своей точкой зрения здесь, в одном месте. Моя цель — положить конец ненужным спекуляциям.
Я хочу сказать спасибо медицинским работникам, физиотерапевтам и тренерам, которые приложили максимум усилий, чтобы я был здоров и готов к игре.
В ближайшие недели мы будем вести переговоры с командами в Европе и за её пределами, чтобы найти наилучший вариант для меня. Пока же я буду продолжать работать, поддерживать себя в форме, быть на 100% здоровым и готовым к новым вызовам», — написал Тимма в социальных сетях.
Чемпионат мира пройдёт с 25 августа по 10 сентября. Сборная Латвии сыграет в группе с национальными командами Канады, Ливана и Франции. Действующим чемпионом мира является сборная Испании.
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