ФИБА определила топ-10 звёзд чемпионата мира

ФИБА опубликовала список из десяти главных звёзд, которые выступят на чемпионате мира по баскетболу — 2023.
Топ-10 звёзд чемпионата мира:
1. Лука Дончич (Словения).
2. Шей Гилджес-Александер (Канада).
3. Энтони Эдвардс (США).
4. Лаури Маркканен (Финляндия).
5. Джейлен Брансон (США).
6. Карл-Энтони Таунс (Доминиканская Республика).
7. Деннис Шрёдер (Германия).
8. Богдан Богданович (Сербия).
9. Пэтти Миллс (Австралия).
10. Тайриз Халибёртон (США).
Напомним, чемпионат мира 2023 года примут сразу три страны: Индонезия, Япония и Филиппины. Соревнования пройдут с 25 августа по 10 сентября. В общей сложности на турнире будет сыграно 92 матча с участием 32 команд. Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Испании. В финале испанцы победили аргентинцев (95:75).
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