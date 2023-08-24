Эрик Споэльстра: рад, что Йович провёл лето в составе сборной Сербии

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра рад, что один из его подопечных — Никола Йович — провёл часть лета в распоряжении сборной Сербии.

«Это именно то лето и межсезонье, которое ему было необходимо. Мы не знали, как сложится ситуация с сербской командой, и это оказалось для него просто замечательно. Он получил отличную возможность.

Они провели примерно 2,5-3-недельные сборы, включая товарищеские игры. Он смог сыграть во всех этих матчах. Мы сумели отправить своих сотрудников и посмотреть неделю его тренировочного лагеря. Сейчас мы находимся фактически там же, где Никола — он всего в пяти милях от нас. С учётом пробок дорога может занять около 45 минут, но мы обязательно будем встречаться, пока находимся здесь», — приводит слова Споэльстры Heat Nation.