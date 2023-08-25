Чемпионат мира по баскетболу — 2023: расписание матчей 25 августа

Сегодня, 25 августа, начинается чемпионат мира по баскетболу среди мужских команд. В первый день соревнований будет сыграно восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием стартового игрового дня.

Чемпионат мира по баскетболу – 2023. Расписание матчей группового этапа 25 августа

Группа E. 11:00 мск. Финляндия – Австралия

Группа A. 11:00. Ангола – Италия

Группа D. 11:45. Мексика – Черногория

Группа H. 12:15. Латвия – Ливан

Группа A. 15:00. Доминиканская Республика – Филиппины

Группа E. 15:10. Германия – Япония

Группа D. 15:30. Египет – Литва

Группа H. 16:30. Канада – Франция

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на турнире будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Пройдёт турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию первого игрового дня.