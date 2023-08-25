Чемпионат мира по баскетболу — 2023: расписание матчей 25 августа

Сегодня, 25 августа, начинается чемпионат мира по баскетболу среди мужских команд. В первый день соревнований будет сыграно восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием стартового игрового дня.
Чемпионат мира по баскетболу – 2023. Расписание матчей группового этапа 25 августа
Группа E. 11:00 мск. Финляндия – Австралия
Группа A. 11:00. Ангола – Италия
Группа D. 11:45. Мексика – Черногория
Группа H. 12:15. Латвия – Ливан
Группа A. 15:00. Доминиканская Республика – Филиппины
Группа E. 15:10. Германия – Япония
Группа D. 15:30. Египет – Литва
Группа H. 16:30. Канада – Франция
Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на турнире будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Пройдёт турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.
«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию первого игрового дня.
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