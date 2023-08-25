Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чемпионат мира по баскетболу — 2023: расписание матчей 25 августа

Чемпионат мира по баскетболу — 2023: расписание матчей 25 августа
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 25 августа, начинается чемпионат мира по баскетболу среди мужских команд. В первый день соревнований будет сыграно восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием стартового игрового дня.

Чемпионат мира по баскетболу – 2023. Расписание матчей группового этапа 25 августа

Группа E. 11:00 мск. Финляндия – Австралия
Группа A. 11:00. Ангола – Италия
Группа D. 11:45. Мексика – Черногория
Группа H. 12:15. Латвия – Ливан
Группа A. 15:00. Доминиканская Республика – Филиппины
Группа E. 15:10. Германия – Япония
Группа D. 15:30. Египет – Литва
Группа H. 16:30. Канада – Франция

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на турнире будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Пройдёт турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию первого игрового дня.

ЧМ-2023. Следить в LIVE:
США, Германия, Франция, Австралия или Канада — кто в итоге? Первый день ЧМ-2023. LIVE
Live
США, Германия, Франция, Австралия или Канада — кто в итоге? Первый день ЧМ-2023. LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android